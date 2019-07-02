Пропавшего 55-летнего рязанского инвалида не могут найти уже 2 месяца
В Ряжском районе почти два месяца назад исчез житель села Новое Еголдаево. Ранним утром еще 8 мая Александр Старостин вышел из дома, и с тех пор близкие ничего о нем не знают, сообщает издательство «Пресса».
Поиски осложняются тем, что 55-летний Александр Федорович болен – со 2 группой инвалидности он состоит на учете у врача-психиатра. К тому же выйдя на улицу, телефон он оставил дома.
Зато прихватил с собой паспорт, деньги, планшет и даже медицинские документы. Так что вполне мог выдвинуться на Москву, а оттуда, предположительно, хотел добраться до родственников в Коми.
Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные с сединой, есть залысина. Был одет в темные брюки, светлую рубашку с коротким рукавом, серый пиджак, черные туфли. Может быть в кепке.
Всех, кто хоть что-то знает о местоположении Александра Старостина, просят сообщить по телефонам 102 или 8 (49-132) 21-2-26.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU