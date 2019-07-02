Журналист рязанской «Комсомолки» и руководитель издательства «Пресса» презентовали свою книгу на Рыбновской земле

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-02T13:18:18+03:00

Евгений Баранцев (слева) и Александр Анитов на презентации своей книги. Фото: Мария Зайцева.

Изменить размер текста: A A

1 июля в день памяти Героя Социалистического Труда, бригадира женской тракторной бригады Дарьи Гармаш в Рыбновском районе прошли несколько историко-культурных мероприятий.

Утром исполняющий обязанности главы района Андрей Горелов, заместитель главы Надежда Анисимова, а также сын Дарьи Матвеевны Александр Киселев возложили цветы к подножию монумента, который венчает знаменитый старенький трактор… Затем участники митинга отправились в село Горяйново, где возложили цветы к могиле женщины, прославившей в годы войны на весь Союз Рыбновскую землю.

Далее в рамках Дня памяти в Музее обороны и тыла села Баграмово журналист газеты «Комсомольская правда» Евгений Баранцев и руководитель издательства «Пресса» Александр Анитов презентовали свою первую совместную книгу «Война. Письма домой».

Основа книги – это более 150 писем, написанных красноармейцем (а потом и младшим лейтенантом) Арсением Благонравовым в период с 1941 по 1944 годы из училища, действующей армии, госпиталя и снова из действующей армии. В них - негероическая, бытовая, рутинная сторона той войны, о которой мы, оказывается, так мало знаем. Вторая сюжетная линия - история поисков официальных документов о его судьбе.

В рамках встречи авторы также пообщались с Александром Киселевым и обсудили возможность публикации неизданной старой рукописи о жизненном пути Дарьи Гармаш.

Книга и письма. Фото: Мария Зайцева.

ИСТОЧНИК KP.RU