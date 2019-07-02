Журналист рязанской «Комсомолки» и руководитель издательства «Пресса» презентовали свою книгу на Рыбновской земле
1 июля в день памяти Героя Социалистического Труда, бригадира женской тракторной бригады Дарьи Гармаш в Рыбновском районе прошли несколько историко-культурных мероприятий.
Утром исполняющий обязанности главы района Андрей Горелов, заместитель главы Надежда Анисимова, а также сын Дарьи Матвеевны Александр Киселев возложили цветы к подножию монумента, который венчает знаменитый старенький трактор… Затем участники митинга отправились в село Горяйново, где возложили цветы к могиле женщины, прославившей в годы войны на весь Союз Рыбновскую землю.
Далее в рамках Дня памяти в Музее обороны и тыла села Баграмово журналист газеты «Комсомольская правда» Евгений Баранцев и руководитель издательства «Пресса» Александр Анитов презентовали свою первую совместную книгу «Война. Письма домой».
Основа книги – это более 150 писем, написанных красноармейцем (а потом и младшим лейтенантом) Арсением Благонравовым в период с 1941 по 1944 годы из училища, действующей армии, госпиталя и снова из действующей армии. В них - негероическая, бытовая, рутинная сторона той войны, о которой мы, оказывается, так мало знаем. Вторая сюжетная линия - история поисков официальных документов о его судьбе.
В рамках встречи авторы также пообщались с Александром Киселевым и обсудили возможность публикации неизданной старой рукописи о жизненном пути Дарьи Гармаш.
Книга и письма. Фото: Мария Зайцева.
ИСТОЧНИК KP.RU
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