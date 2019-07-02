В Рязани поймали москвича-сбытчика фальшивых купюр

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-02T12:44:45+03:00

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Оперативникам стало известно, что к сбыту фальшивой пятитысячной купюры, обнаруженной в выручке ресторана быстрого питания в центре Рязани, причастен 30-летний житель столицы. Полицейские на окраине Рязани остановили под предлогом проверки документов автомобиль «Ниссан», которым он управлял, и задержали водителя. При осмотре были обнаружены 4 пятитысячных купюры с признаками подделки и несколько тысяч рублей. Это была операция сотрудников УЭБ и ПК регионального УМВД совместно с коллегами из Советского райотдела областного центра.

По предварительной информации, москвич недавно приехал в Рязань, арендовал квартиру и начал сбывать фальшивые купюры. Установлено, что поддельные банкноты он приобрел через интернет, т.е. бесконтактно, в тайнике, именуемым в народе «закладкой». Полицейские предполагают, что задержанный мужчина причастен к сбыту фальшивых купюр и в магазины райцентров Рязанской области. Проводится проверка. Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

В отношении жителя Москвы, решившего подзаработать в соседнем регионе, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ (Сбыт поддельных денег). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU