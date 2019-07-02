2019-07-02T12:23:04+03:00
Происшествия

Экс-надзирателя рязанской колонии будут судить за превышение полномочий

Он пытался поработать курьером для одного из осужденных
Мария БЛИНОВА
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Заветные телефоны заключенным так и не достались.Заветные телефоны заключенным так и не достались.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника областного УФСИН. Экс-младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №2 обвиняется в превышение должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, 17 апреля он взял у осужденного 10 тысяч рублей и купил на них 5 сотовых телефонов, 2 зарядных устройства 170 граммов сухих дрожжей. Все это предназначалось для обитателя колонии. Однако пронести покупки в ИК№2 не удалось – инспектора задержали сотрудники ОСБ УФСИН.

Прокуратура уголовное дело уже утвердила. Теперь оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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