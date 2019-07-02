Сбитая на Первомайском проспекте рязанка находится в крайне тяжелом состоянии
Стали известны подробности наезда на женщину на Первомайском проспекте в Рязани и последствия этого ДТП. Оно случилось 1 июля примерно в 10.25.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 58-летняя горожанка попала под сдававший задним ходом автомобиль Toyota Voxy. В это время она шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а 32-летний водитель из поселка Старожилово почему-то ее не заметил.
Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации ОКБ.
- Состояние пациентки остается крайне тяжелым. Это обусловлено острой церебральной недостаточностью на фоне тяжелой черепно-мозговой травмы, - говорит начальник травмцентра первого уровня Андрей Карпунин в видео, опубликованном областным минздравом.
ИСТОЧНИК KP.RU