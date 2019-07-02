2019-07-02T12:40:26+03:00
Происшествия

Сбитая на Первомайском проспекте рязанка находится в крайне тяжелом состоянии

Переходя дорогу по «зебре», она попала под автомобиль, сдававший задним ходом
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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Стали известны подробности наезда на женщину на Первомайском проспекте в Рязани и последствия этого ДТП. Оно случилось 1 июля примерно в 10.25.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 58-летняя горожанка попала под сдававший задним ходом автомобиль Toyota Voxy. В это время она шла по нерегулируемому пешеходному переходу, а 32-летний водитель из поселка Старожилово почему-то ее не заметил.

Пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации ОКБ.

- Состояние пациентки остается крайне тяжелым. Это обусловлено острой церебральной недостаточностью на фоне тяжелой черепно-мозговой травмы, - говорит начальник травмцентра первого уровня Андрей Карпунин в видео, опубликованном областным минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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