Рязанская область перешла на прямые выплаты соцпособий из ФСС

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-02T11:32:42+03:00

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С 1 июля 2019 года в Рязанской области начал действовать новый порядок выплаты социальных пособий тем, кто работает. Теперь заниматься этим будут специалисты областного отделения Фонда социального страхования РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСС будут и рассчитывать, и напрямую перечислять пособия. Средства приходят на лицевой счет в банке, переводятся на карту «Мир» или поступают с помощью почтового перевода.

Главная особенность нововведения для получателей соцвыплат – деньги полностью перечислят и тем, чей работодатель испытывает финансовые трудности.

Проект «Прямые выплаты» коснется тех, кто получает пособия: по беременности и родам; при постановке на учет в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; по уходу за ребенком до 1,5 лет и ряд других категорий. Займется ФСС и перечислением оплаты по больничным листам.

– Как и раньше документы, подтверждающие право на пособие, нужно представлять работодателю. Например, если речь идет о больничном, то документы по нему человек отдает в свою бухгалтерию, и прилагает заявление с реквизитами лицевого счета в банке, номером карты «Мир» или адресом – если хочет получить пособие почтовым переводом, – поясняют в ФСС.

Дальше в течение 5 дней работодатель передает документы в ФСС и его сотрудники максимум за 10 дней должны перечислить деньги работнику.

Узнать подробнее о проекте «Прямые выплаты» можно на сайте регионального отделения ФСС. Телефон «горячей линии» 29-70-52.

ИСТОЧНИК KP.RU