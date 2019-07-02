2019-07-02T10:43:24+03:00
Общество

Рязанский предприниматель не стал отстаивать право на перевозку детей

Коммерсант проиграл торги и написал жалобу в УФАС, но потом признал свою ошибку
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Победитель аукциона выполнит 25 рейсов с детьми между Рязанью и оздоровительными лагерями.Победитель аукциона выполнит 25 рейсов с детьми между Рязанью и оздоровительными лагерями.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанский предприниматель Маслов направил в региональное УФАС ходатайство об отказе жалобы в адрес муниципального центра торгов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в Управление антимонопольной службы поступила жалоба предпринимателя на действия центра торгов, при запросе котировок на оказание услуг по предоставлению автобусов с водителями для перевозки детей в оздоровительные лагеря, сообщает пресс-служба ведомства.

По условиям конкурентной процедуры максимальная цена контракта составляла 861 050 рублей. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора. За эти деньги победитель аукциона должен выполнить 25 рейсов между Рязанью и детскими лагерями. Но, по мнению заявителя, победителем запроса необоснованно признали ООО, а ему незаконно отказали в участии в запросе котировок (читать подробнее).

19 июня предприниматель направил в УФАС ходатайство, из которого следует, что при подаче жалобы он ошибся относительно законности действий организатора торгов, в связи с чем просил его жалобу не рассматривать.

В связи с отказом заявителя от жалобы комиссия антимонопольной службы прекратила рассмотрение дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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