Жители Заборья в борьбе за лес все-таки дошли до облправительства

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-02T10:28:50+03:00

Анна уверяет, что при необходимости еще целый ряд костюмов она найдет. Фото: ВКонтакте

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Активисты из села Заборье попали-таки на прием к высокопоставленным чиновникам правительства Рязанской области. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщила Анна Керносова – главный двигатель движения по сохранению местного леса.

Напомним, администрация Заборьевского сельского поселения решила продать несколько участков леса – земля принадлежит муниципалитету. Жителей уверяли, что лес продадут, но застройки там не будет. Однако заборьевцы не поверили и начали сопротивление. Самым действенным оказалось обращение в региональное УФАС, которое, рассмотрев документы по продаже участков, отменило результаты торгов.

Однако само по себе это решение не обезопасит деревья: чтобы закрыть вопрос раз и навсегда лесу нужно придать статус особо охраняемой территории.

В попытке достучаться до региональной власти Анна Керносова устроила в центре Рязани ряд костюмированных пикетов и сумела привлечь внимание массы СМИ облцентра. Рязанка «побывала» и лисой, и Василисой Прекрасной, и лягушкой, провела пикет и в костюме Буратино. Но чаша терпения чиновников лопнула почему-то после появления Анны в костюме Бабы-Яги. Так или иначе – девушка с другими жителями Заборья попала в здание облправительства.

В облправительстве больше всего удивились тому, что пикеты Анна устроила уже после решения УФАС об отмене торгов. Хотя если вопрос не решить кардинально, рано или поздно муниципальные власти проведут еще одни торги. Фото: ВКонтакте

– Никаких громких обещаний нам на встрече не давали, но зато помогли добыть ценные данные из нового генплана Заборьевского сельского поселения, который с 10 июня находится на рассмотрении в облархитектуре, – сообщила Анна.

Пикеты она пока обещает прекратить. Но на случай «если что-то пойдет не так» костюмов у нее хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU