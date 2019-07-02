В рязанских почтовых отделениях стартовала досрочная подписка на I полугодие 2020 года

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-02T09:15:12+03:00

Пока подписаться на более 1000 изданий можно по ценам этого полугодия

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С 1 июля началась досрочная подписная кампания. Подписаться на более 1000 изданий по каталогу Почты России на I полугодие 2020 года можно по ценам этого полугодия – как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки мира, так и в ближайшем отделении связи.

Досрочная подписная кампания продлится до 20-х чисел августа. Подписку на любимые печатные издания для детей, родителей и для себя можно оформить из любой точки мира на podpiska.pochta.ru, либо по обновленному цветному каталогу Почты России в отделениях почтовой связи.

Обновленный цветной каталог Почты России – это оптимизированный поиск, удобные рубрикаторы по темам и алфавиту, простая ориентация по разделам благодаря тонировке страниц и порядка 3500 наименований на любой вкус и возраст. В каталоге вы найдете познавательные, красочные и развивающие издания для детей, журналы о рукоделии, кулинарии, моде, деловую прессу и издания о спорте, профессиональные и отраслевые газеты и журналы, печатную прессу о здоровье и даче, увлекательные сборники кроссвордов различной сложности.

Подписчиков Почты России ждут также скидки в 25% на 2 500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ, в Рязанской области это, в том числе, газета «Комсомольская правда».

Только в период досрочной подписной кампании стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки Почты России сохранятся на прежнем уровне.

На помним, что с 2015 года Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево Добра», в которой уже участвуют 2500 социальных учреждений по всей стране. Каждый желающий может оформить подарочную подписку в адрес воспитанников детских школ-интернатов и детских домов, подопечных домов престарелых и ветеранов, детей, которые находятся на лечении, сельских библиотек и вузов. Принять участие в проекте можно на сайте podpiska.pochta.ru или в любом отделении почтовой связи вашего района. Подарите яркие эмоции и ожидание чуда тем, кто в этом так нуждается.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU