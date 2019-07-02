2019-07-02T08:58:11+03:00
Общество

Отдыхающие рязанцы оставили на берегу озера Святое 10 кубометров мусора

В регионе продолжается Всероссийская экологическая акция «Вода России»
Александр РАДЫГИН
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На берегу Святого озера отдыхающие оставляют бутылки, пакеты и автомобильные шины.На берегу Святого озера отдыхающие оставляют бутылки, пакеты и автомобильные шины.
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Сотрудники министерства природопользования Рязанской области вместе с работниками двух предприятий очистили от мусора берега озера Святого, расположенного недалеко села Борки Шиловского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Общими усилиями удалось полностью очистить береговую линию озера от стеклянных и пластиковых бутылок, пакетов, автомобильных шин и прочего мусора, общий объем которого составил около 10 кубических метров.

Напомним, в Рязанской области продолжается Всероссийская экологическая акция «Вода России». Цель акции — очистка берегов рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха.

СПРАВКА «КП»

Святое озеро апостолов Петра и Павла по форме своей круглое. Впадающих ручьев или речек нет, видимо, видимо, питается родниками на дне. По преданиям, раньше по середине озера был остров, на котором стояла церковь. Случилось так, что храм ушел под воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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