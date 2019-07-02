Стакан водки для рязанца превратился в уголовную статью

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-02T07:06:38+03:00

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Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Михайловского района, который признан виновным и осужден за повтороное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за то, что сел за руль пьяным. Однако это не стало для него уроком. Мартовским утром, находясь в Михайлове, он прямо в салоне своего авто выпил около двухсот граммов водки и собирался поехать домой в поселок Центральный совхоза имени Ильича. Однако до конечной цели своего путешествия он не добрался, к огорчению любителя горячительных напитков его путь прервали полицейские. Так трактует события пресс-служба прокуратуры.

Суд приговорил жителя Михайловского района к 240 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU