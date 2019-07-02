2019-07-02T07:06:38+03:00
Происшествия

Стакан водки для рязанца превратился в уголовную статью

Житель Михайловского района повторно попался полиции нетрезвым за рулем
Антоний ВОХЕЧ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Михайловского района, который признан виновным и осужден за повтороное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за то, что сел за руль пьяным. Однако это не стало для него уроком. Мартовским утром, находясь в Михайлове, он прямо в салоне своего авто выпил около двухсот граммов водки и собирался поехать домой в поселок Центральный совхоза имени Ильича. Однако до конечной цели своего путешествия он не добрался, к огорчению любителя горячительных напитков его путь прервали полицейские. Так трактует события пресс-служба прокуратуры.

Суд приговорил жителя Михайловского района к 240 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения на два с половиной года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Заборья в борьбе за лес все-таки дошли до облправительства
Водка как катализатор: пьяный рязанец снова угрожал сестре ножом
В рязанских почтовых отделениях стартовала досрочная подписка на I полугодие 2020 года
Отдыхающие рязанцы оставили на берегу озера Святое 10 кубометров мусора
Рязанскому сельскому хозяйству требуются еще полтысячи работников
Двоих рязанцев осудили за убийство в гараже
СКР проводит проверку по факту смерти в рязанской колонии заключенного
В рязанском лесу пропала пенсионерка
Рязанца, угрожавшего самосожжением у здания Минстроя, признали психически больным
В Рязани на улице Октябрьской дома остались с крышей из полиэтилена
На рязанской дороге опрокинулся УАЗ-«Патриот»
Прокуратура нашла в рязанской глубинке опасные скотомогильники
В рязанском райцентре уснувшая за рулем женщина спровоцировала серьезное ДТП
В Рязани с крыши дома сорвался мужчина
«Ростелеком» выступил партнером «Большого выпускного 2019» в Рязани
В Рязанскую область возвращается тепло
Рязанские врачи все чаще выявляют у детей метаболический синдром
В Московском районе Рязани перенесли один из пунктов КВЦ
Выборы ректора РГРТУ назначены на 4 июля
Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц
В Рязани в обрушении потолка при капремонте прокуратура обвинила УК
В ДТП в Шиловском районе пострадали шесть человек, в том числе дети
В рязанской глубинке вылетевшую с дороги «семерку» смяло, как консервную банку
На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину
В рязанском Канищеве ночью избили мужчину
В Рязани завершилась акция «Проезд дешевле с картой Visa»
В Рязани напротив гимназии №5 вырубили деревья
«Уволенный» судом Пашкевич у администрации Рязани еще значится руководителем