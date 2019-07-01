В Рязани на улице Октябрьской дома остались с крышей из полиэтилена
В поселке Приокский Московского района Рязани у домов 34 и 36 по улице Октябрьской разобраны крыши. Остатки старых деревянных конструкций сброшены на землю, в результате чего на этой стороне улицы мало кто хочет гулять по тротуару между бревнами и досками. Так начался капитальный ремонт, который был намечен еще 2 года назад «Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на 2017-2019 годы». Вместо постоянной прежней кровли у дома временно натянута полиэтиленовая.
Жители окрестных дворов положительно оценивают тот факт, что в самых старых домах Приокского поселка проводится ремонт, высказывая пожелание, чтобы мусор от домов оперативно убрали, а сами работы не затянулись до зимы.
ИСТОЧНИК KP.RU