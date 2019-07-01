На рязанской дороге опрокинулся УАЗ-«Патриот»

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-01T19:10:00+03:00

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В минувшую пятницу, 28 июня, на автодороге Москва – Спас-Клепики произошло серьезное ДТП. В районе деревни Батыково Клепиковского района примерно в пять часов вечера опрокинулся автомобиль УАЗ-«Патриот». По предварительной информации, 63-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную обочину, съехал в кювет и перевернулся.

Издательство «Пресса» сообщает, что с места аварии водителя в бессознательном состоянии увезли в Клепиковскую районную больницу. Сотрудники медучреждений определили у него сотрясения головного мозга.

Известно также, что мужчина на своем автомобиле направлялся в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU