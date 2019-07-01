В рязанском райцентре уснувшая за рулем женщина спровоцировала серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-01T19:11:07+03:00

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В воскресенье, 30 июня, примерно в три часа ночи на 310-м километре федеральной трассы М5 «Урал» на территории райцентра Путятино произошло серьезное ДТП. Женщина-водитель из Ульяновска, управляя автомобилем Toyota, выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик Scania. Вторым автомобилем управлял житель Новосибирска.

Издательство «Пресса» сообщает, что, по предварительной версии, аварию спровоцировала автоледи, уснув за рулем. Ее с травмами доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр.

ИСТОЧНИК KP.RU