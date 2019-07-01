В Рязани с крыши дома сорвался мужчина

СЕГОДНЯ 16:14 2019-07-01T19:02:23+03:00

За его жизнь борются врачи ОКБ

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В понедельник, 1 июля, на улице Стройкова (дом №88 корпус 1) в Рязани произошло ЧП. 47-летний мужчина упал с крыши двухэтажного дома.

Что мужчина делал на крыше и почему сорвался, в настоящее время устанавливают сотрудники полиции. Ведомство проводит проверку.

Что касается пострадавшего, он с множественными переломами был доставлен в ОКБ. Пресс-служба Министерства здравоохранения Рязанской области сообщает, что врачи борются за его жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU