В Рязанскую область возвращается тепло

СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-01T15:37:57+03:00

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Тепло возвращается в Рязанскую область. По прогнозу местного филиала Гидрометцентра, опубликованному региональным ГУ МЧС, температура воздуха во вторник составит +12…+17 градусов ночью, +23…+28 градусов днем.

Как в светлое, так и в темное время суток возможны дожди – небольшие и кратковременные, в отдельных районах с грозой. Ветер в течение суток изменится с западного на северо-западный, его скорость – 5-10 метров в секунду (местами порывы до 15).

ИСТОЧНИК KP.RU