Выборы ректора РГРТУ состоятся 4 июля

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-01T13:49:27+03:00

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4 июля в актовом зале Рязанского государственного радиотехнического университета состоится заседание конференции работников и обучающихся, в повестке дня которого только один пункт - выборы ректора. В список делегатов, утвержденный профильной комиссией, вошли 167 человек.

Напомним, возглавить вуз может один из трех оставшихся кандидатов – ныне исполняющий обязанности ректора Михаил Чиркин, проректор по научной работе и инновациям Сергей Гусев, а также начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин. Последний ранее в статусе и.о. руководил Рязанским госуниверситетом имени С.А. Есенина, а затем проиграл выборы Андрею Минаеву.

Заведующий кафедрой ВПМ РГРТУ Геннадий Овечкин свою кандидатуру снял.

ИСТОЧНИК KP.RU