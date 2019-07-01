Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц
Причина – ремонт теплотрассы на 2-м Школьном переулке
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С 1 июля до 3 августа включительно в Рязани закрыли проезд по 2-му Школьному переулку. Огораживают часть от пересечения с Первомайским проспектом до дома №10 по Цветному бульвару. Здесь пройдет капитальный ремонт теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию во время поездок. Пока будут идти работы, на участке появятся предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU