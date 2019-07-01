2019-07-01T13:24:20+03:00
Общество

Участок дороги в центре Рязани перекрыли на месяц

Причина – ремонт теплотрассы на 2-м Школьном переулке
Антон КОНОВАЛОВ
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С 1 июля до 3 августа включительно в Рязани закрыли проезд по 2-му Школьному переулку. Огораживают часть от пересечения с Первомайским проспектом до дома №10 по Цветному бульвару. Здесь пройдет капитальный ремонт теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию во время поездок. Пока будут идти работы, на участке появятся предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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