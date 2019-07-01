В ДТП в Шиловском районе пострадали шесть человек, в том числе дети

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-01T12:33:18+03:00

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30 июня в Шиловском районе в аварии пострадали шесть человек. На 103 километре дороги «Ряжск-Касимов» столкнулись Audi 100 и Volkswagen Polo.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 36-летний шиловец не справился с управлением и спровоцировал столкновение. В результате ДТП пострадал он сам, второй водитель – 68-летний житель Московской области, а также пассажиры Volkswagen в возрасте 64, 37, 6 и 2 лет.

Напомним, 29 июня в Милославском районе погиб водитель вылетевшей с дороги «семерки».

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU