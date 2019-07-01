На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-01T11:36:58+03:00

На месте дорожного происшествия работают полиция и бригада скорой медицинской помощи

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Утром 1 июля рядом с перекрестком улицы Пожалостина и Первомайского проспекта сбили женщину. Об этом сообщается в группе «Rzn Life». Судя по опубликованным фотографиям, женщину сбили либо в метре от пешеходного перехода, либо прямо на «зебре».

К настоящему времени неизвестно о состоянии здоровья женщины.

Официальной информации не поступало, подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU