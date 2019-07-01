На Первомайском проспекте в Рязани автомобиль сбил женщину
Утром 1 июля рядом с перекрестком улицы Пожалостина и Первомайского проспекта сбили женщину. Об этом сообщается в группе «Rzn Life». Судя по опубликованным фотографиям, женщину сбили либо в метре от пешеходного перехода, либо прямо на «зебре».
К настоящему времени неизвестно о состоянии здоровья женщины.
Официальной информации не поступало, подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU