В администрации Рязани прокомментировали провал асфальта под грузовиком

30 Июнь 23:16 2019-06-30T23:16:05+03:00

Яму на улице Интернациональной засыпали щебнем, но асфальт положат только в понедельник

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В результате подмыва грунта во дворе дома №2 корпус 1 по улице Интернациональной под грузовым автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«В 09:00 силами «Водоканала» автомобиль переместили, и специалисты приступили к устранению аварии. В 16:00 аварию устранили. Место временно благоустроено щебнем. 1 июля место просадки заасфальтируют», - говорится в сообщении.

Напомним, утром под асфальт провал в Канищеве провалился грузовик. Машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана. Смотрим видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU