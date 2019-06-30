В администрации Рязани прокомментировали провал асфальта под грузовиком
В результате подмыва грунта во дворе дома №2 корпус 1 по улице Интернациональной под грузовым автомобилем провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
«В 09:00 силами «Водоканала» автомобиль переместили, и специалисты приступили к устранению аварии. В 16:00 аварию устранили. Место временно благоустроено щебнем. 1 июля место просадки заасфальтируют», - говорится в сообщении.
Напомним, утром под асфальт провал в Канищеве провалился грузовик. Машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана. Смотрим видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU