Рязанские ученые доказали, что Дикая утка является озером природного происхождения

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-30T15:10:27+03:00

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Специалисты ООО «Мещерский научно-технический центр» обосновали природное происхождение озера Дикая утка. Соответствующее заключение опубликовано в группе «Рязань. Экология».

Сотрудники центра визуально и инструментально обследовали гидрологический объект Дикая утка, провели аналитический обзор существующих картографических материалов разных лет, спутниковых карт, и произвели гидрологические и гидрометрические расчеты.

Фото: ООО «Мещерский научно-технический центр».

В результате обследования выявлено, что объект имеет площадь акватории 3,7 га. Средняя глубина составляет 1,1 метр, максимальная - 1,5 метра.

«Можно с большой вероятностью утверждать, что данный водный объект относится к озерам пойменного типа, образовано в результате русловых процессов рек Ока и Трубеж.

Питание водного объекта происходит за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. На территории гнездятся 30-40 видов птиц, среди которых в Красную книгу Рязанской области занесены малая выпь, турухтан, зимородок, соловьиный сверчок, обыкновенный ремез», - говорится в сообщении.

Фото: ООО «Мещерский научно-технический центр».

На топографических картах 1792-2004 годов исследуемый объект представлен как изолированный объект на естественном понижении рельефа.

Вывод: Дикая утка - водоем естественного происхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU