Ночью в рязанском микрорайоне Кальное была перестрелка

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-30T13:09:07+03:00

По информации очевидцев, стреляли недалеко от БЦ «Сфера»

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В ночь на 30 июня в микрорайоне Кальное произошла перестрелка. Об этом сообщают жители улицы Касимовское шоссе в социальных сетях.

По предварительным данным, инцидент произошел рядом с одним из клубов у бизнес-центра «Сфера».

«Слышала эти выстрелы. Не могу сказать точно, но сразу после выстрелов был вой сирены, возможно полицейской», - говорится в сообщении очевидицы.

По информации местных жителей, произошло от шести до восьми выстрелов.

Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU