Рязанские молодогвардейцы провели «ЭкоТусовку»

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-30T12:19:12+03:00

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29 июня в рамках празднования Дня молодежи в Центре уличного спорта «Под мостом» состоялся экологический фестиваль «ЭкоТусовка», сообщает пресс-служба РРО «Единая Россия».

С инициативой проведения мероприятия выступили региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» и МАУК «Лесопарк» при поддержке партийного проекта «Чистая страна».

Фестиваль прошел в несколько этапов, одним из которых стала работа дискуссионных площадок.

Модератором одной из них выступил председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Чистая страна», заведующий кафедрой физической географии и методики преподавания географии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Алексей Водорезов.

По его словам, нужно постоянно проводить информационную работу с жителями на тему экологии и охраны окружающей среды.

- Я стараюсь как можно больше времени уделять общению с молодежью. Как говорил Лев Толстой: «Мы хорошо знаем географию других стран, а о своей часто забываем». Поэтому со своей стороны я стараюсь не только делиться полезной информацией об экологии, но и рассказываю о географии Рязанской области, – рассказал Алексей Водорезов.

Неравнодушные слушатели задавали лектору вопросы. Одним из самых интересных был признан вопрос о том, почему Солотча стоит на песчаной почве. «Раньше на всей этой территории протекала река Ока, – пояснил модератор. – Когда вы приезжаете в Солотчу и стоите наверху Лысой горы, знайте – на самом деле вы стоите на дне реки».

После завершения работы площадки Алексей Водорезов поделился своими впечатлениями:

- Я рад, что у нас в городе прошло такое мероприятие, и молодежь смогла совместить приятное с полезным.

В рамках open-air были организованы экологические мастер-классы по изготовлению и повторному использованию повседневных вещей. Экологический альянс «ЭРА» представил выставку «Одноразовые и многоразовые вещи». Помимо этого работали спортивных площадки, проводились конкурсы, победителей которых наградили памятными грамотами и подарками.

Ярким итогом экологического фестиваля стали выступления танцевального коллектива «ЭКОальтернатива», кавер-группы «CHUDA», а также яркое файер-шоу.

- Мы рады, что несмотря на плохую погоду фестиваль прошел отлично, – подчеркнул в завершение мероприятия федеральный координатор «Молодой Гвардии Единой России» по ЦФО, лидер рязанских молодогвардейцев Артем Никитин. – Все участники смогли с пользой провести время: на дискуссиях, мастер-классах или выставках. И уверен, что многие получили заряд позитивной энергии от развлекательной и спортивной программы.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU