Рязанский губернатор опубликовал фото дочери на празднике выпускников

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-29T19:32:35+03:00

Фото со странички Любимова: губернатор с женой и дочерью на Соборной площади

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Вечером 29 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов разместил на своей странице в социальной интернет-сети фото с женой и дочерью-выпускницей. Снимок сделан на празднике «Большой выпускной», который проходил на Соборной площади вечером 28 июня.

«В дождь и непогоду, с улыбками молодости и предчувствием нового, доброго, светлого. Наши дорогие и любимые выпускники, начинается ваше время! В путь, во взрослую жизнь, теперь только вперед! А дождь в дорогу – всегда к удаче!» – написал на своей страничке рязанский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU