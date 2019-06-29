2019-06-29T19:32:35+03:00
Общество

Рязанский губернатор опубликовал фото дочери на празднике выпускников

Николай Любимов вместе с женой вечером 28 июня посетил «Большой выпускной» и выступил перед молодежью
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Фото со странички Любимова: губернатор с женой и дочерью на Соборной площадиФото со странички Любимова: губернатор с женой и дочерью на Соборной площади
Изменить размер текста:

Вечером 29 июня губернатор Рязанской области Николай Любимов разместил на своей странице в социальной интернет-сети фото с женой и дочерью-выпускницей. Снимок сделан на празднике «Большой выпускной», который проходил на Соборной площади вечером 28 июня.

«В дождь и непогоду, с улыбками молодости и предчувствием нового, доброго, светлого. Наши дорогие и любимые выпускники, начинается ваше время! В путь, во взрослую жизнь, теперь только вперед! А дождь в дорогу – всегда к удаче!» – написал на своей страничке рязанский губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24