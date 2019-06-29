2019-06-29T18:12:59+03:00
Общество

В Солотче под Рязанью открыта реконструированная «Тропа Паустовского»

Маршрут, которым двигался по мещерским лесам знаменитый русский писатель, снабжен указателями и стендами
Валерий КОТОВ
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Раньше в Солотче «Тропу Паустовского» представляли как маршрут от музея Пожалостина до мещерских озерРаньше в Солотче «Тропу Паустовского» представляли как маршрут от музея Пожалостина до мещерских озерФото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанское отделение Русского географического общества сообщило о завершении основных работ по обустройству экологической «Тропы Паустовского» в рязанском поселке Солотча. Уже состоялось ее техническое открытие – в информационные стенды были вкручены символические «последние шурупы».

Маршрут, по которому неоднократно ходил по мещерским лесам знаменитый русский писатель, тянется от гостиницы «Лесной бункер» в Солотче до озера Черное. На этом пути созданы несколько вариантов туристических маршрутов протяженностью от 7 до 30 км. Все они промаркированы, оборудованы указателями и информационными стендами. В ближайших планах – создание аудиогида для приезжающих в Рязанскую область иногородних и иностранных туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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