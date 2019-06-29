В Рязани открыли для движения половину улицы Грибоедова

СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-29T17:48:19+03:00

На участке от площади Свободы до проезда Щедрина завершились работы по замене теплотрассы

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По улице Грибоедова открыто автомобильное движение на участке между площадью Свободы и пересечением с проездом Щедрина. Здесь уже завершены работы по капитальному ремонту и замене труб теплотрассы. Траншея вдоль улицы засыпана, уложен выравнивающий слой асфальта. Для удобства горожан укладка основного слоя будет проводиться ночью.

Ремонтные работы продолжатся на участке от проезда Щедрина до улицы Есенина. В связи с этим восстановления прежнего маршрута троллейбуса №3 по улице Грибоедова пока не произошло. Кроме того, на уже открытой части улицы введено ограничение скорости движения.

ИСТОЧНИК KP.RU