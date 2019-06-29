Юлия Рокотянская поздравила выпускников своей родной рязанской школы №60

СЕГОДНЯ 15:59 2019-06-29T16:00:11+03:00

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28 июня председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская побывала на выпускном вечере школы в рязанской школе №60. Торжественное мероприятие прошло в актовом зале государственного агротехнологического университета имени Павла Костычева. Среди почетных гостей присутствовали ректор вуза Николай Бышов и депутат Рязанской областной Думы Александр Ачалов.

- Мне вдвойне приятно стоять на этой сцене. Во-первых, я выпускница школы №60, а во-вторых, здесь я получала диплом о высшем образовании, - сказала в поздравительном обращении глава муниципального образования Юлия Рокотянская. - Сегодня очень волнительно видеть учителей, которые в свое время давали знания мне, а теперь являются вашими наставниками. С этого дня только от вас самих будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Но мне хочется, чтобы вы остались трудиться на благо родного города, а наша задача - обеспечить вас рабочими местами и достойной заработной платой.

Фото: Рязанская городская Дума.

Лучшие выпускники школы - обладатели золотой медали были отмечены подарками от главы муниципального образования. Директор школы № 60 Валерий Андреев вручил всем выпускникам аттестаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU