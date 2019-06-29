С воскресенья в Рязани и области начнет теплеть

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-29T15:32:15+03:00

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Региональное управление МЧС опубликовало прогноз погоды на воскресенье. По данным Рязанского центра гидрометеорологической службы, 30 июня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь (до 2,5 мм осадков). Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду, ночью местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от +5 до +10ºС, днем от +16 до +21ºС.

Существует риск травм вследствие падения деревьев и широкоформатных конструкций, а также срыва кровель зданий. Экологическая обстановка – устойчивая. Лесопожарная обстановка на территории Рязанской области в норме. По данным космического мониторинга за прошедшие сутки на территории области термоточек не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU