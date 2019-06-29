Рязанцы в 2019 году реже женятся и реже разводятся

СЕГОДНЯ 14:43 2019-06-29T14:43:50+03:00

Совсем без работы рязанские свадебные салоны все же не остаются Фото: Владимир ФРОЛОВ

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За первые пять месяцев 2019 года рязанцы совершили 1567 браков, зарегистрировав их в органах ЗАГС всех городов и районов области. Это на 17,1% меньше, чем за тот же период 2018 года.

Однако не стоит бояться, что семей в Рязанской области не останется: количество разводов сократилось еще больше – на 35,7% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. В 2019 году с января по май расторгли отношения 1233 рязанские пары.

ИСТОЧНИК KP.RU