Рязанцы в 2019 году реже женятся и реже разводятся
Органы статистики опубликовали данные ЗАГС по нашему региону в январе-мае 2019 года
Совсем без работы рязанские свадебные салоны все же не остаютсяФото: Владимир ФРОЛОВ
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За первые пять месяцев 2019 года рязанцы совершили 1567 браков, зарегистрировав их в органах ЗАГС всех городов и районов области. Это на 17,1% меньше, чем за тот же период 2018 года.
Однако не стоит бояться, что семей в Рязанской области не останется: количество разводов сократилось еще больше – на 35,7% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года. В 2019 году с января по май расторгли отношения 1233 рязанские пары.
ИСТОЧНИК KP.RU