Вещи и фото рассказывают про встречи рязанцев с белыми медведями

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-29T12:45:06+03:00

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В Рязанском музее путешественников (на углу улиц Ленина и Свободы) работает выставка фотографий и вещей экспедиции местного отделения Русского географического общества, работавшей в 2014-2016 годах на полярном архипелаге Шпицберген. Исследователи под руководством рязанского полярника Михаила Малахова совершили три похода по северным островам, разыскав места всех стоянок русско-шведской экспедиции 1899-1902 годов и установленные ими геодезические знаки, повторив все их измерения и выяснив, что изменилось за столетие. Путешественники не раз встречались с белыми медведями, преодолевали ледяные трещины, а также нашли два старинных термометра и российский флаг, изготовленный из железа в XIX веке.

ИСТОЧНИК KP.RU