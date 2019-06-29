2019-06-29T10:20:12+03:00
Недвижимость

В Рязани ремонтируют ливневую канализацию

После предыдущего ремонта улицу Интернациональную не затопляло во время дождей несколько лет
Сергей ЮРЧЕНКО
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Работы в микрорайоне Канищево сопровождались вскрытием асфальта на дорогеРаботы в микрорайоне Канищево сопровождались вскрытием асфальта на дорогеФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязани на улице Интернациональной, где во время ливня 18 июня образовалось настоящее озеро и не мог проехать общественный транспорт, провели ремонт ливневой канализации. Рабочие вскрыли проезжую часть и прочистили коллектор. В последний раз такие работы в микрорайоне Канищево проводили несколько лет назад.

Участок улицы Интернациональной возле остановки «Аптека» – самый низкий в пределах микрорайона. С 1970-х годов после сильных дождей сюда стекает вода из окрестных дворов, и если нарушен ее отвод, образуется водоем глубиной до 1 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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