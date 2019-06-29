2019-06-29T10:33:23+03:00
Звезды

В пятницу в Рязани танцевали, не обращая внимание на дождь

Возле Рязанского почтамта прошел фестиваль «Живи ярко», а на Соборной площади выступил Feduk
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Музыканты со сцены не раз уверяли, что только теплый прием зрителей их согреваетМузыканты со сцены не раз уверяли, что только теплый прием зрителей их согреваетФото: Владимир ФРОЛОВ
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28 июня, как обычно бывает по пятницам, на улице Почтовой в Рязани собрались люди на очередной праздник проекта «Фестивальное лето». Перед сценой около Рязанского почтамта и памятника Евпатию Коловрату, несмотря на ветер, пасмурную погоду, несколько раз начинавший накрапывать дождь и температуру воздуха +16 градусов Цельсия, собралось около 200 зрителей. Для них в рамках программы фестиваля «Живи ярко», приуроченного к Единому дню выпускника, играли рязанские музыкальные группы.

В этот же вечер на площади Соборной и в Кремлевском парке начался другой музыкальный праздник – здесь выпускников радовали хорошо известный по фестивалям «Черный кот» театр танца «Огни» из Шацка и популярный рэпер Feduk. Несмотря на дождь, был проведен фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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