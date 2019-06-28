На публичных слушаниях обсудят изменения границ Рязани и Рязанского района

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-28T19:49:13+03:00

Власти города приглашают к обсуждению местных жителей, а также представителей предприятий и организаций

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9 июля в Рязани состоятся публичные слушания, на которых обсудят проект решения городской Думы «Об изменении границ муниципального образования - городской округ город Рязань». Соответствующее постановление опубликовано 28 июня.

Согласно приложению к решению гордумы, планируется изменить границы Рязани и Семеновского сельского поселения Рязанского района.

Жителям Рязани и Рязанского района, а также - представителям предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений предлагают поучаствовать в обсуждении проекта.

Пройдут слушания по адресу: Рязань, улица Радищева, 28 (малый зал) в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU