На публичных слушаниях обсудят изменения границ Рязани и Рязанского района
9 июля в Рязани состоятся публичные слушания, на которых обсудят проект решения городской Думы «Об изменении границ муниципального образования - городской округ город Рязань». Соответствующее постановление опубликовано 28 июня.
Согласно приложению к решению гордумы, планируется изменить границы Рязани и Семеновского сельского поселения Рязанского района.
Жителям Рязани и Рязанского района, а также - представителям предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений предлагают поучаствовать в обсуждении проекта.
Пройдут слушания по адресу: Рязань, улица Радищева, 28 (малый зал) в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU