Власти Захаровского района пользуются недрами незаконно

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-28T19:41:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Захаровского района проверила муниципальное казенное предприятие, которое по закону напрямую подчиняется районной власти, «ЖКХ «Захаровское». Прокуроры установили, что организация добывает подземную воду для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения с использованием артезианских скважин.

При этом с 01.09.2018 и по настоящее время предприятие не удосужилось получить лицензию, и, стало быть, работает незаконно. По постановлению прокуратуры Захаровского района директор МКП «ЖКХ «Захаровское» оштрафован на 30 тысяч рублей.

А по факту ненадлежащего водоснабжения вынесено постановление о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе признало виновным МКП «ЖКХ «Захаровское» и оштрафовало на 21 тысячу рублей. Отметим, что платить штраф придется из районного бюджета - предприятие носит соответствующий статус - «казенное».

ИСТОЧНИК KP.RU