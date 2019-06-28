Власти Захаровского района пользуются недрами незаконно
Прокуратура Захаровского района проверила муниципальное казенное предприятие, которое по закону напрямую подчиняется районной власти, «ЖКХ «Захаровское». Прокуроры установили, что организация добывает подземную воду для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения с использованием артезианских скважин.
При этом с 01.09.2018 и по настоящее время предприятие не удосужилось получить лицензию, и, стало быть, работает незаконно. По постановлению прокуратуры Захаровского района директор МКП «ЖКХ «Захаровское» оштрафован на 30 тысяч рублей.
А по факту ненадлежащего водоснабжения вынесено постановление о возбуждении дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению. ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе признало виновным МКП «ЖКХ «Захаровское» и оштрафовало на 21 тысячу рублей. Отметим, что платить штраф придется из районного бюджета - предприятие носит соответствующий статус - «казенное».
ИСТОЧНИК KP.RU