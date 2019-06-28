«СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявил акцию: готовые «однушки» по низким ценам только 2 дня
Предложение действительно 29 и 30 июня
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29 и 30 июня ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС» объявляет акцию выходного дня.
В субботу и воскресенье забронировать готовую квартиру в ЖК «Шереметьевский квартал» и ЖК «Окские просторы» можно по очень выгодной цене!
Например, 1-комнатная квартира 41,6 кв.м в ЖК «Окские просторы» в эти выходные стоит всего 1 280 000 рублей.
А 1-комнатную квартиру 32,2 кв.м в ЖК «Шереметьевский квартал» застройщик предлагает за 1 380 000 рублей.
Заезжайте сейчас!
Полный список квартир, участвующих в акции, можно узнать по телефону 247-000, забронировать квартиру на сайте stroy-proms.ru
Шереметьевский квартал.
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На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU