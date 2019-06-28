Создатели федеральной финансовой пирамиды вкладывались в рязанский бизнес

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-28T17:40:04+03:00

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Создатели финансовой пирамиды, которая действовала на территории семи регионов России с 2016 по 2019 годы, вкладывались в подконтрольный бизнес в Рязанской области. Как сообщает пресс-служба МВД России, мошенники от имени зарубежной инвестиционной компании завлекали вкладчиков дивидендами в 36% годовых.

Чтобы продолжали идти шли клиенты, они частично выплачивали проценты по ранее заключенным договорам, однако остальные деньги либо выводили за пределы страны, либо, повторимся, вливали в рязанскую компанию. Бенифициаром пирамиды правоохранительные органы считают юрлицо, зарегистрированное в Южной Америке.

Отмечается, что головной офис сомнительной организации действовал в Ивановской области, а филиалы - в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. Ущерб от преступной деятельности оценивается в сумму более 1 млрд рублей, число потерпевших – больше 2 тысяч человек.

Подозреваемые заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU