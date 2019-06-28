«Мармакс» рассказал об атмосфере в парковом квартале «Голландия»

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-28T17:26:48+03:00

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«Мармакс» рассказал об уютной и особенной атмосфере в парковом квартале «Голландия».

– Выразительный облик в современном голландском стиле и забота о каждом из жителей паркового квартала – все это о нашем новом проекте в Большом центре Рязани», – отметили в пресс-центре компании. – Проект разработан голландскими архитекторами. Европейские концепции, особое внимание к ландшафтному дизайну двор-парка и строительным делают парковый квартал уникальным проектом для Рязани.

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Со слов представителей компании, парковый квартал «Голландия» — новое городское пространство.

– Наша компания всегда стремится создать максимально уникальный жилой комплекс, со своими особенностями и концепциями. В квартале планируется создать парк площадью более 1 га с аллеями для прогулок, детскими и спортивными площадками, местами для отдыха на свежем воздухе, а также рабочие зоны с Wi-Fi для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета, – рассказали представители «Мармакс».

Девелопер подчеркнул, что в частном парке квартала будут высажены деревья для разных сезонов, например, хвойные для зимы, клены для яркой осени, вишни и несколько сортов яблонь для весенне-летнего сезона. Жители комплекса всегда будут чувствовать настроение каждого времени года.

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ИСТОЧНИК KP.RU