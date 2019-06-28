В Рязани в печь закинули 125 килограммов наркотиков

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-28T16:20:46+03:00

Это вещдоки по 173 уголовным делам

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На одном из предприятий Рязани сожгли в промышленной печи 125 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества являются вещдоками по 173 уголовным делам, по которым осужден 181 человек.

- После вступления приговоров в законную силу наркотики подлежат уничтожению, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В огонь бросили героин, синтетические наркотики «новых видов», амфетамин, марихуану, гашиш и маковую солому. Все это изъято сотрудниками полиции в 2018-2019 годах во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В Рязани полицейские уничтожили в заводской печи более 125 кг наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU