В Рязани в печь закинули 125 килограммов наркотиков
Это вещдоки по 173 уголовным делам
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На одном из предприятий Рязани сожгли в промышленной печи 125 килограммов наркотиков. Запрещенные вещества являются вещдоками по 173 уголовным делам, по которым осужден 181 человек.
- После вступления приговоров в законную силу наркотики подлежат уничтожению, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
В огонь бросили героин, синтетические наркотики «новых видов», амфетамин, марихуану, гашиш и маковую солому. Все это изъято сотрудниками полиции в 2018-2019 годах во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
В Рязани полицейские уничтожили в заводской печи более 125 кг наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU