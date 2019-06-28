Долгожданное голубое топливо появилось в рязанской высотке

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-28T16:25:08+03:00

Представители горадминистрации на собрании жителей были, но инкогнито. Фото: Павел АВЕРИН

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Мы писали о том, что в течение девяти дней по инициативе ресурсоснабжающей организации была прекращена подача газа в дом 90 по улице Большая.

Вчера, 27 июня, прошло очень бурное обсуждение этой проблемы. Жильцы вместе с представителями управляющей компании «Жилсервис Рязань» планировали сегодня, 28 июня, нанести визит в управление энергетики и ЖКХ.

Но… жители в здании на улице Пожалостина так и не появились. Причина для них радостная: подача газа на Большую, 90 восстановлена в первой половине дня.

- Мы пришли к «общему знаменателю» с поставщиками газа, достигнуты определенные договоренности, жители не должны страдать из-за документальной неразберихи, которая творилась при переселении жителей 7 лет назад, - прокомментировал текущую ситуацию заместитель начальник управления энергетики и ЖКХ Вячеслав Алтунин. – На вчерашнем собрании представители управления были, но старались не «светиться».

Подчеркнем, что повторение подобной ситуации возможно и на других высотках областного центра, находящихся в аналогичной ситуации, что и дом 90 на улице Большой.

ИСТОЧНИК KP.RU