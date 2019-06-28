После массового отключения газа в рязанском райцентре прокуратура начала проверку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-28T14:57:21+03:00

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Днем в пятницу, 28 июня, стало известно, что прокуратура Рыбновского района начала проверку по факту массового отключения газа в райцентре. Без голубого топлива еще 26 числа остались жители шести 12-квартирных домов на улице Советской, сообщает местный портал rybnoe.net.

По словам жильцов, об отключении их никто не предупредил – каких-либо объявлений ни на одном из двухэтажных домов нет. Что касается причин отключения, то это произошло из-за несоответствия оборудования технологическим требованиям. О чем, как выясняется, проверяющие органы составили акт еще 19 апреля. Только рыбновцы, по их словам, узнали об этом лишь сейчас.

– Здесь было централизованное отопление, но около 10 лет назад нас поставили перед фактом: котельная закрывается, переходите на индивидуальное отопление. Мы и перешли – полностью за свой счет, – рассказали жители этих домов. – Только непонятно, откуда нарушения. Мы же не сами все подключали, оборудование принимали и газовщики, и пожарные. У нас все разрешения на руках.

Кстати, вечером того же дня, когда газ отключили, его частично вернули обратно: включили только на кухонные плиты и только тем, кто на этот момент оказался дома.

Жильцы тем временем названивают в свою управляющую компанию, газовикам и в горадминистрацию. Толку немного. Прокуратура же пока взялась за проверку – о ее результатах в надзорном органе обещали сообщить позже.

Тем временем в Рязани обитатели многоэтажки на улице Большая без газа живут уже 9 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU