Стала известна причина выемки документов на рязанском молкомбинате «Амка»

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-28T14:55:36+03:00

Никаких подозрений и обвинений в адрес руководства предприятия никто не предъявлял. Молочный комбинат работает в обычном режиме

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Следственные действия на АМК «Рязанский» («Амка») проводились в рамках проверки всех поставщиков молочной продукции в школы Москвы. Об этом «КП»-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Просто возникла необходимость провести оперативно-следственные действия в один день. Вот их и провели: заблокировали все ходы-выходы и изъяли, что посчитали нужным. Это обычная рутинная работа следственных органов.

- Почему тогда так жестко все проходило?

- Просто в такой манере работает Главное управление СК России. Но, повторюсь, сейчас все вопросы к «Амке» сняты, никого из руководства не вызывали, не допрашивали. Никаких подозрений или обвинений ни в чей адрес предъявлено не было. Обычные рядовые следственные действия.

Напомним, 25 июня на АМК «Рязанский» пришли вооруженные люди в масках - якобы для выемки документов. При этом часть сотрудников предприятия выстроили вдоль стены, а других и вовсе заблокировали в кабинетах и отобрали мобильные телефоны (читать подробнее).

Что касается отравления московских школьников молочной продукцией, то произошло это в конце прошлого года. Более 60 учеников и работников столичных школ заразились дизентерией и шигеллой. Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» и стал проверять всех поставщиков. В их число попал и рязанский молочный комбинат.

Ранее выдвигалась версия, что выемка документов на «Амке» производилась в рамках уголовного дела по МП «Детское питание».

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ИСТОЧНИК KP.RU