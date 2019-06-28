2019-06-28T12:43:03+03:00
Происшествия

В Рязанской области грузовик столкнулся с Volkswagen Polo

Пострадали три человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В четверг, 27 июня, примерно в 11.25 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Шиловского района Рязанской области произошло серьезное ДТП. 42-летний водитель грузового автомобиля Renault, двигаясь в направлении Самары, не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo. Второй машиной управлял 32-летний житель Рязанской области.

В происшествии пострадали водитель грузовика, а также две пассажирки Volkswagen Polo – женщины 35 и 38 лет.

Обстоятельства автоаварии уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Также отмечено 25 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано семь нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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