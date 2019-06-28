В Рязанской области полпред президента провел совещание по нацпроектам

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-28T12:24:31+03:00

Игорь Щеголев прибыл в Рыбное с рабочим визитом

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29 июня в городе Рыбное под Рязанью началось кустовое совещание по национальным проектам с участием представителей районных и муниципальных властей, первых лиц региона и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

На встрече рассмотрели вопросы деятельности правительства и муниципалитетов при реализации нацпроектов.

Также в рамках визита в Рыбном пройдет совет законодателей ЦФО. На нем представители парламентов из центральной России обсудят актуальные вопросы законотворчества.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства, после совещаний полпред Игорь Щеголев и губернатор Николай Любимов осмотрят ряд объектов социальной сферы Рыбновского района.

Ранее, утром в управлении образования и молодежной политики местной администрации прошел выездной прием граждан. В течение часа люди могли получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию правительства Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU