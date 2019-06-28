В Рязанской области полпред президента провел совещание по нацпроектам
29 июня в городе Рыбное под Рязанью началось кустовое совещание по национальным проектам с участием представителей районных и муниципальных властей, первых лиц региона и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.
На встрече рассмотрели вопросы деятельности правительства и муниципалитетов при реализации нацпроектов.
Также в рамках визита в Рыбном пройдет совет законодателей ЦФО. На нем представители парламентов из центральной России обсудят актуальные вопросы законотворчества.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства, после совещаний полпред Игорь Щеголев и губернатор Николай Любимов осмотрят ряд объектов социальной сферы Рыбновского района.
Ранее, утром в управлении образования и молодежной политики местной администрации прошел выездной прием граждан. В течение часа люди могли получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию правительства Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU