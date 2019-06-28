2019-06-28T12:24:31+03:00
Политика

В Рязанской области полпред президента провел совещание по нацпроектам

Игорь Щеголев прибыл в Рыбное с рабочим визитом
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Фото: из архива «КП»Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

29 июня в городе Рыбное под Рязанью началось кустовое совещание по национальным проектам с участием представителей районных и муниципальных властей, первых лиц региона и полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.

На встрече рассмотрели вопросы деятельности правительства и муниципалитетов при реализации нацпроектов.

Также в рамках визита в Рыбном пройдет совет законодателей ЦФО. На нем представители парламентов из центральной России обсудят актуальные вопросы законотворчества.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства, после совещаний полпред Игорь Щеголев и губернатор Николай Любимов осмотрят ряд объектов социальной сферы Рыбновского района.

Ранее, утром в управлении образования и молодежной политики местной администрации прошел выездной прием граждан. В течение часа люди могли получить консультации по вопросам, входящим в компетенцию правительства Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области грузовик столкнулся с Volkswagen Polo
Под Касимовом животные вязнут в разлившемся по земле битуме
Шесть рязанских детей попали в больницы после ДТП на мототехнике
В двух шагах от центра Рязани сотрудники МЧС ловят дикого лося
ТРЦ «М5 Молл» продолжит работу в Рязани, несмотря на смену собственника
Роспотребнадзор возбудил дело о навязывании страховки пассажирам в Рязани
Рязанец, обливший себя бензином у Минстроя РФ, отчаялся построить дом в «Есенинской Руси»
Учительница из рязанской глубинки отвоевала себе пенсию через суд
Глава Рязани наградила лучших студентов, которые учатся на управленцев
Теперь в Рязанской области есть свои Мальдивы
В Рязани и районах области высадят 75 деревьев к 75-летию Победы
В Сасове песенный фестиваль завершится 8-часовым гала-концертом
Рязанцам обещают сильный дождь с порывистым ветром
На пожаре под Сельцами рязанские лесники спасли семью ежей
Рязанка впервые проехалась на краденом велосипеде и сразу встретилась с его владельцем
В Рязани выделили землю для школы и назначили дату Дня города
ТРЦ «M5 Молл» в Рязани продали за 3 млн евро из-за убыточности
В рязанской больнице для осужденных дали благотворительный концерт
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области
Во время пожара на рязанском военном полигоне разорвались более 150 снарядов
Более 130 рязанцев не могут выехать за границу из-за долгов за газ
В Тульской области появится система весогабаритного контроля
В отношении жительницы рязанского села Новоселки возбудили уголовное дело