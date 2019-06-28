Шесть рязанских детей попали в больницы после ДТП на мототехнике

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-28T10:32:32+03:00

Только за июнь врачи прооперировали шесть детей, попавших в ДТП на скутерах и мотоциклах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Врачи рязанской детской областной клинической больницы выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Все травмы дети получили в результате ДТП на скутерах, мотоциклах и другой мототехнике. Только за этот месяц травматологи выполнили шесть операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.

- Ведение таких больных в послеоперационном периоде сопряжено с высоким риском осложнений и требует тщательной совместной работы пациента и врача для возвращения к здоровой жизни, - отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. – Зачастую после операции требуется длительное время для реабилитации ребенка.

По мнению медиков, именно легкомысленное отношение родителей к личной безопасности собственных детей, приводит их, в конечном счете, на больничную койку.

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ИСТОЧНИК KP.RU