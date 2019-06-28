2019-06-28T10:32:32+03:00
Происшествия

Шесть рязанских детей попали в больницы после ДТП на мототехнике

Врачи детской ОКБ провели несколько сложнейших операций
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Только за июнь врачи прооперировали шесть детей, попавших в ДТП на скутерах и мотоциклах.Только за июнь врачи прооперировали шесть детей, попавших в ДТП на скутерах и мотоциклах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Врачи рязанской детской областной клинической больницы выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Все травмы дети получили в результате ДТП на скутерах, мотоциклах и другой мототехнике. Только за этот месяц травматологи выполнили шесть операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.

- Ведение таких больных в послеоперационном периоде сопряжено с высоким риском осложнений и требует тщательной совместной работы пациента и врача для возвращения к здоровой жизни, - отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. – Зачастую после операции требуется длительное время для реабилитации ребенка.

По мнению медиков, именно легкомысленное отношение родителей к личной безопасности собственных детей, приводит их, в конечном счете, на больничную койку.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские хирурги спасли полуторагодовалого малыша с перитонитом

Воспаление брюшной полости – это не единственный диагноз, который медики поставили ребенку (подробнее).

Врачи спасли жизнь рязанке, сделав ей уникальную двойную операцию

Два дня после операций женщина находилась в реанимации под наблюдением специалистов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области грузовик столкнулся с Volkswagen Polo
В Рязанской области полпред президента провел совещание по нацпроектам
Под Касимовом животные вязнут в разлившемся по земле битуме
В двух шагах от центра Рязани сотрудники МЧС ловят дикого лося
ТРЦ «М5 Молл» продолжит работу в Рязани, несмотря на смену собственника
Роспотребнадзор возбудил дело о навязывании страховки пассажирам в Рязани
Рязанец, обливший себя бензином у Минстроя РФ, отчаялся построить дом в «Есенинской Руси»
Учительница из рязанской глубинки отвоевала себе пенсию через суд
Глава Рязани наградила лучших студентов, которые учатся на управленцев
Теперь в Рязанской области есть свои Мальдивы
В Рязани и районах области высадят 75 деревьев к 75-летию Победы
В Сасове песенный фестиваль завершится 8-часовым гала-концертом
Рязанцам обещают сильный дождь с порывистым ветром
На пожаре под Сельцами рязанские лесники спасли семью ежей
Рязанка впервые проехалась на краденом велосипеде и сразу встретилась с его владельцем
В Рязани выделили землю для школы и назначили дату Дня города
ТРЦ «M5 Молл» в Рязани продали за 3 млн евро из-за убыточности
В рязанской больнице для осужденных дали благотворительный концерт
«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области
Во время пожара на рязанском военном полигоне разорвались более 150 снарядов
Более 130 рязанцев не могут выехать за границу из-за долгов за газ
В Тульской области появится система весогабаритного контроля
В отношении жительницы рязанского села Новоселки возбудили уголовное дело