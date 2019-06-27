2019-06-27T20:12:06+03:00
Происшествия

Рязанец, обливший себя бензином у Минстроя РФ, отчаялся построить дом в «Есенинской Руси»

В администрации Рыбновского района Абду-Салам Залбегова видели лишь раз - на приеме у главы
Константин МОГИЛИН
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26 июня в центре Москвы житель Рязанской области облился бензином и угрожал поджечь себя. Он протестовал против запрета на строительство в охранной зоне «Есенинской Руси» в Рыбновском районе, требуя встречи с Владимиром Якушевым - главой Минстроя РФ, у здания которого все и происходило.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в районной администрации, возмутителя спокойствия зовут Абду-Салам Залбегов. Год назад он взял в аренду земельный участок площадью 20 соток в селе Пощупово до 2038 года, а когда речь зашла о возведении дома, узнал, что здесь этого сделать не получится.

- 7 июня Залбегов приходил на прием к главе администрации Владимиру Зюбе, во время которого ему сообщили о невозможности выдачи разрешения на строительство из-за письма Минкульта России, - сообщила и.о. главы администрации Рыбновского района Марина Лысаковская.

Речь идет о рекомендации, изданной федеральным органом власти еще в 2017 году. После упомянутого приема проситель, по словам чиновников, к ним не обращался.

Напомним, история с застройкой родины поэта Сергея Есенина обернулась коррупционным скандалом еще в 2014 году. Затем началось создание достопримечательного места, сопровождаемое множеством правовых противоречий. Спорные ситуации регулярно возникают до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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