Учительница из рязанской глубинки отвоевала себе пенсию через суд

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-27T17:57:29+03:00

Ей не включали в стаж почти 7 лет работы

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Вступило в силу решение о назначении досрочной пенсии учительнице из Сараевского района. Ей пришлось отстаивать свое право в суде, причем дважды.

Пенсионный фонд отказывал женщине, не засчитывая ей почти 7 лет работы - учителем начальных классов в школе-яслях-саду и завучем с учебной нагрузкой в средней школе. Обосновалось это так: учреждение «школа-ясли-сад» якобы не значится в законе «О страховых пенсиях», а при работе заместителем директора по учебно-воспитательной работе заявительница не была штатным педагогом.

Районный суд доводы пенсионного фонда не признал, опираясь на российские и советские нормативно-правовые акты. С учетом спорных периодов педагогический стаж истицы превысил 25 лет, что дает право на досрочную пенсию. Представители государства попытались обжаловать решение, но областная инстанция оставила его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU