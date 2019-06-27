Глава Рязани наградила лучших студентов, которые учатся на управленцев

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-27T17:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

27 июня лучших студентов рязанских вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом» и «Менеджмент», принимали в Рязанской городской думе. Им были вручены поощрительные премии главы муниципального образования Юлии Рокотянской. Ее присуждают за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в общественной жизни.

– Много лет я сама занималась наукой и сейчас всегда поддерживаю студентов, которые на это нацелены, – призналась глава города Рязани Юлия Рокотянская. – Сегодня в преддверии дня молодежи мы наградили четверокурсников, а также пообщались с их преподавателями. Я сказала, что если потребуется какая-то помощь, они всегда могут обращаться в городскую Думу. Мы тоже готовы принимать советы от научного сообщества по нашим проблемным точкам.

– Эти награды могут сыграть определенную роль в трудоустройстве награжденных студентов?

– Я задавала им такие вопросы. Сейчас они занимают активную жизненную позицию, и я верю, что в Рязани им может найтись применение.

ИСТОЧНИК KP.RU