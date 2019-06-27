2019-06-27T16:14:21+03:00
Общество

Рязанцам обещают сильный дождь с порывистым ветром

Местами еще и прогремит гроза
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 28 июня.

По информации синоптиков, в пятницу ожидается облачная погода. В регионе пройдут дожди, причем местами сильные – до 10 миллиметров осадков. Местами прогремит и гроза.

Ветер будет юго-восточный, с переходом на западный. Скорость 5-10 м/с, временами порывы достигнут и 13-18 м/с.

Температура по области ночью +11...+16°С, днем воздух прогреется до +16...+21°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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