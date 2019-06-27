2019-06-27T15:04:09+03:00
Общество

В рязанской больнице для осужденных дали благотворительный концерт

Творческий коллектив священнослужителей исполнил духовные песни и композиции прошлых лет
Роман КАРПОВ
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Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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Сотрудники больницы для осужденных и их пациенты встретились с творческим коллективом священнослужителей, которые выступили с благотворительным концертом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Для слушателей прозвучали духовные и патриотические песни, лирические композиции прошлых лет.

Кстати, эта музыкальная группа приняла в свой состав нового исполнителя. Им стал настоятель рязанского храма Космы и Дамиана иерей Георгий Цветков. Священник пользуется уважением у прихожан и окормляет областную детскую клиническую больницу и перинатальный центр.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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