В рязанской больнице для осужденных дали благотворительный концерт
Творческий коллектив священнослужителей исполнил духовные песни и композиции прошлых лет
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
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Сотрудники больницы для осужденных и их пациенты встретились с творческим коллективом священнослужителей, которые выступили с благотворительным концертом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Для слушателей прозвучали духовные и патриотические песни, лирические композиции прошлых лет.
Кстати, эта музыкальная группа приняла в свой состав нового исполнителя. Им стал настоятель рязанского храма Космы и Дамиана иерей Георгий Цветков. Священник пользуется уважением у прихожан и окормляет областную детскую клиническую больницу и перинатальный центр.
Фото: пресс-служба УФСИН по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU